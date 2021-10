Bloco Eduardo e Mônica anima o brasiliense com carnaval fora de época

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Domingo será animado para quem está com saudade do carnaval. O bloco Eduardo e Mônica se apresenta no Laguna Gastrobar, promovendo muita diversão e trazendo um repertório elaborado e pensado para fazer o público entrar no clima da festa. No programa, música de várias bandas e de artistas já conhecidos do brasiliense sendo apresentadas no ritmo do carnaval. Fazem parte do setlist Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude, Cássia Eller, Capital Inicial e Natiruts.

“Domingo vai ser legal pra caramba porque estamos com show e repertório novos. Além dessas surpresas, o público pode esperar a energia de sempre, domingão à tarde é sempre muito gostoso. Além da alegria de poder voltar a tocar ao vivo, o que já cria uma atmosfera muito positiva. Tem tudo pra ser uma noite muito prazerosa e esperamos todo mundo por lá”, diz Rony Meolly, um dos integrantes da banda.

O bloco Eduardo e Mônica celebra seu carnaval fora de época no palco do Laguna Gastrobar domingo (3/10), às 17h. O ambiente está com a capacidade reduzida em razão das normas de segurança contra a covid-19. Ingressos podem ser adquiridos na hora ou pelo telefone (61) 99109-9096