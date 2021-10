Após fim da tutela, Britney Spears publica foto nua em viagem com namorado

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Na noite desta última quinta-feira (30/09), a cantora Britney Spears compartilhou uma foto nua durante uma viagem com o namorado Sam Asghari . O clique foi postado após a retirada do pai da artista de sua tutela, que durou 13 anos.

"Se divertir no Pacífico nunca fez mal a ninguém" , escreveu a artista através das redes sociais. Logo após a decisão judicial desta quarta (29/09), Britney compartilhou vídeos pilotando um avião, já à caminho da viagem para comemorar uma vitória judicial que indica o fim do controle do pai, Jamie Spears .

Os vídeos e imagens são os primeiros registros de Britney "livre", sem ser tutelada. Ela também compartilhou um trecho de um passeio de barco com a legenda: "Vivendo o melhor momento da minha vida aqui" . A empresária e influenciadora Paris Hilton celebrou o novo momento de vida de Britney : "Amando ver você feliz e livre. Você merece! Te amo, B" , escreveu a socialite.

Um dos motivos alegados pela cantora querer acelerar o rompimento é que a situação da tutela do pai a impediria de assinar um acordo pré-nupcial com seu noivo, o modelo e atleta iraniano Sam Asghari .

A defesa de Britney também criticou a posição do pai na tutela.

"Britney Spears merece acordar amanhã sem ter o pai como tutor" , declarou o advogado Matthew Rosengart , na audiência desta quarta-feira.