Tom Cavalcante guarda na garagem carro que ganhou de Roberto Carlos

Tom Cavalcante contou que ainda guarda na garagem o presente que recebeu do amigo de fé, irmão e camarada, o cantor e compositor Roberto Carlos .



Em entrevista ao podcast No flow , o ator e humorista revelou que nunca terá coragem de vender um presente que ganhou do Rei.



O mimo foi um Corvette Branco de 2011 , avaliado em R$ 400 mil (um modelo novo pode custar até R$ 1 milhão).



"Roberto não gosta muito que eu fale disso, mas minha amizade com ele foi uma coisa que Deus colocou na minha vida. O cara se tornou meu amigo irmão de verdade. Um grande parceiro. Ele me deu um carrão, uma relíquia, que está comigo até hoje", disse Tom .



Cavalcante também relembrou a noite em que foi presenteado pelo artista. Sem desconfiar o tamanho da surpresa que o aguardava ao fim do espetáculo.



"Um dia ele foi ao meu show em São Paulo. As pessoas ficavam olhando mais para ele do que para mim no palco. No fim, ele apareceu no meu camarim e brindamos juntos com champanhe. Aí Roberto me disse que tinha um presente para mim. Achei que fosse uma garrafa de vinho", recordou o comediante.

"Quando vi, era um Corvette branco, que é a Ferrari para os americanos. Brinquei dizendo que um dia ia querer emprestado, mas ele disse: 'É seu'".

