Morre, aos 42 anos, o ator Caike Luna

Faleceu neste domingo (3/10) o ator Caike Luna, aos 42 anos. A morte do artista foi confirmada pela humorista Katiuscia Canoro no final da manhã deste domingo. Os dois contracenaram juntos no programa Zorra Total, da TV Globo, ao interpretar a dupla Lady Kate (Katiuscia Canoro) e o personal stylist Cleitom (Caike Luna).

O ator que começou sua carreira em Curitiba, anunciou em abril deste ano que lutava contra um câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada, o linfoma não Hodgkin (LNH). “Daqui a pouco colocarei um cateter para iniciar um tratamento contra um Linfoma Não-Hodgkin que me habitava enquanto eu iludia. Vida real. Qualquer recado, me mandem por Jesus, o Cristo... estarei sedado... mas Ele, comigo e com que crê, não dorme nunca. Então acorda pra cuspir que o tempo muge! Bom dia!,” escreveu o ator em parte do texto que contou ao público sobre a doença.



Nas redes sociais, amigos e fãs do artista lamentaram sua morte. “Meu Deus é inacreditável sua ida tão precoce Caike, com você era só risada, viveu intensamente, passamos meses em São Paulo juntos era só risadas, namorador que só, menino lindo você fará muita falta, Meu Deus que ano peso, que ano triste, eu ainda não consigo acreditar. #vaicomdeuscaike”, escreveu a atriz Cacau Protásio que contracenou com o ator na comédia “Xilindró”, do canal Multishow.

"Mais um gargalhada que desaparece, em cada casa, cada palco, cada celular do Brasil", enfatizou a atriz Ingrid Guimarães.

Eu queria ter um papinho rápido com Deus pra dizer que ele ta levando tantos dos bons. Mais um gargalhada que desaparece, em cada casa, cada palco, cada celular do Brasil. Eu era muito fã do @caikeluna, sou viciada em Baby e Rose! pic.twitter.com/em3qFQAqHf — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) October 3, 2021

Chorando, o ator Paulinho Serra compartilhou em suas redes sociais que sonhou com Caike durante a semana e lamentou a morte do amigo.