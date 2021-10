Patrícia Abravanel apresenta Programa Silvio Santos e garante: "Ele vai voltar"

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @patriciaabravanel/ Reprodução)

O Programa Silvio Santos deste domingo (4/10) teve, mais uma vez, uma cara diferente da do apresentador que dá nome à atração. O programa foi comandado por Patrícia Abravanel, filha do titular Silvio Santos, de 90 anos.

Esta é a segunda vez seguida que as "colegas de trabalho" de Silvio não contam com ele à frente do dominical mais tradicional da televisão brasileira. Logo na abertura, Patrícia fez questão de esclarecer que a presença dela ali é provisória.

"Silvio Santos não se aposentou. Ele vai voltar, sim. Ele ama vocês, mas quando ele estiver meio assim, sabe?, ele vai me mandar aqui de vez em quando. Tudo bem?", afirmou Patrícia. "Quero deixar claro a todas colegas de trabalho, que acompanham o Silvio Santos há tantos anos, que não estou substituindo, até porque ele é insubstituível. Estou simplesmente aqui obedecendo. Ele falou para eu vir aqui hoje", continuou a herdeira do SBT.

Nas redes sociais, Patrícia Abravanel disse que estava "de coração apertado" por apresentar o programa do pai, mas mostrou animação e orgulho com o "mega desafio".

Em agosto deste ano, Silvio Santos deu um susto na família e nos fãs ao ser internado na UTI, com covid-19. Mas ele se recuperou e retornou aos estúdios depois de ficar quase dois anos afastado.