Silvio Santos é internado na UTI com covid-19: "Clinicamente bem"

VO Victória Olímpio

(crédito: Antonio Nehemias/SBT)

Silvio Santos está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de covid-19 do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo. O apresentador de 90 anos deu entrada nesta sexta-feira (13/8). A informação foi confirmada nas redes sociais por Patrícia Abravanel.

"Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama... brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para covid e, por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo, informou.

As filhas do apresentador agradeceram ainda a preocupação: "Logo logo mandaremos mais boas notícias. Obrigada pelo carinho de sempre, Cintia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata". Nesta quinta-feira (12/8), o SBT, emissora em que o apresentador trabalha, negou que ele teria dado entrada no mesmo hospital.

Silvio Santos foi um dos primeiros brasileiros imunizados contra a covid-19. Ele recebeu a primeira dose assim que os idosos começaram a ser vacinados, em fevereiro. E a segunda dose foi tomada algumas semanas depois.

Aos 90 anos, o veterano da TV brasileira voltou às gravações para o programa Roda Roda em junho. Ele chegou a ficar um ano e meio longe dos estúdios por causa da pandemia do novo coronavírus.