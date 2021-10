Psicóloga lança livro que ensina a ajudar e a pedir ajuda

JC Júlia Cândido*

(crédito: Bruna Araújo)

Escrito por Fernanda Angelini, psicóloga especializada na área de neuropsicologia, o livro Pedir, oferecer e receber ajuda (Editora Eduzz) está disponível no formato e-book e discorre sobre um tema urgente para os tempos atuais. Fernanda conta que conecebeu o livro como verdadeiro guia, uma espécie de manual que ensina a transitar por situações como se livrar do sentimento de culpa ao pedir por ajuda, ajudar e ser ajudado de forma eficaz, ser um bom ouvinte, identificar os limites da ajuda, entre outros.

O livro ultrapassou o número de duas mil vendas na segunda semana, logo após o lançamento, e é o primeiro escrito pela psicóloga. "Eu vinha trabalhando no livro desde o começo deste ano, reuni toda as coisas que eu estudei durante minha trajetória, pesquisei por artigos de outros psicólogos que eu achava interessantes, mas é como um buraco negro, você vai pesquisando, pesquisando, e parece que não tem fim, então algumas coisas eu deixei guardadas pro lançamento de um próximo livro”, explica. Mas, de acordo com ela, a parte mais difícil foi tornar o conteúdo acessível, explicar aos leitores qual o objetivo do livro e como poderia ajudar muitas pessoas que ainda não sabem por onde começar quando o assunto é ajudar e ser ajudado.

Além de psicóloga, Angelini é empreendedora e criadora de conteúdo digital. Formada pela Universidade de Brasília (UnB), ela conta que desde a adolescência se interessava pela psicologia: “Entrei na psicologia motivada pelos estudos da mente. Quis entender quais são os nossos processos, por que a gente pensa o que a gente pensa e por que a gente se comporta do jeito que a gente se comporta”, conta.

Hoje, aos 29 anos, Angelini é conhecida nas redes sociais por publicar assuntos sobre saúde mental e autocuidado. O livro pode ser acessado através do link