CBL lança programa de lives que vão funcionar como esquenta do Jabuti

(crédito: CBL/Divulgação)

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) lança, nesta quarta-feira (6/10), o #EsquentaJabuti, um programa que lives que vão anteceder a divulgação dos vencedores do 63º Prêmio Jabuti. O projeto consiste em uma série de conversas com escritores no canal da CBL no Youtube, no intuito de divulgar as obras dos autores concorrentes e aproximar o público do processo por trás de todo o evento e da premiação. O “esquenta” ocorrerá entre os dias 6 e 26 de outubro e terá como primeiro convidado o escritor Ignácio de Loyola Brandão. O primeiro encontro será nesta quarta-feira (6/10), às 19h. Loyola, que é autor de Não verás país nenhum e de Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, vai falar sobre distopia e ficção na literatura.

"A escolha de Ignácio de Loyola Brandão como o primeiro convidado do #EsquentaJabuti é muito simbólica. Além de grande homenageado desta edição, ele é uma referência na literatura brasileira. Seu trabalho abriu e segue abrindo espaço para tantos outros autores da atualidade. Sua presença em nossa primeira conversa será tão fecunda quanto sua obra", comentou, no material de divulgação, Marcos Marcionilo, editor, tradutor e curador da premiação.

Os dez finalistas da 63ª edição do Prêmio Jabuti de cada categoria serão revelados no dia 9 de novembro, e os cinco autores na reta final serão revelados no dia 16 de novembro. A programação pode ser acompanhada através do link. Além de Ignácio de Loyola Brandão, estão entre os convidados do #EsquentaJabuti os escritores Josélia Aguiar e Itamar Vieira Júnior. O programa também será feito em parceria com livrarias como a Travessa, a Mandarina e a Martins Fontes, que vão transmitir as lives em seus canais de YouTube e Instagram. Em novembro, a programação de lives vai incluir os finalistas da edição de 2021 do Jabuti.