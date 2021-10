Karol Conka lança novo single e retorna a programa do GNT

CB Correio Braziliense

A rapper Karol Conká está de volta com o lançamento do single Subida, uma parceria com o produtor RDD. A canção já chegou acompanhada de um videoclipe, dirigido por Bruno Trindade e com codireção da própria ex-BBB. Os elementos sonoros presentes em Subida têm referências que vão desde o reggae até o pagodão.

A rapper divulgou nas redes sociais que a faixa fará parte da trilha sonora do jogo de futebol FIFA22, um dos games mais vendidos do mundo. Será a terceira vez que Karol tem uma música incorporadas ao jogo da Fifa.

Subida sucede Mal nenhum, lançada em junho deste ano, e que também recebeu produção de RDD. O clipe, que já ultrapassou a marca de 1 milhão de views, mostra um cenário turbulento e disruptivo, no qual, segundo a cantora, ela tenta achar o equilíbrio em meio ao caos.

Prazer, Feminino

Em novembro deste ano, Karol Conká e Marcela McGowan se reúnem para as gravações da nova leva de episódios inéditos de Prazer, Feminino, que tem previsão de estreia para janeiro de 2022 no YouTube do GNT.

A terceira temporada da atração, que fará parte da programação de verão do canal no YouTube, traz algumas novidades, como a participação de homens em um quadro especial, que abre espaço para tirarem as dúvidas deles. Além disso, a atração terá participação do público nas ruas, para aquecer as discussões do programa com uma maior diversidade de opiniões. Karol deveria ter participado da temporada anterior do programa, mas acabou sendo retirada por conta da onda de cancelamento que sofreu durante e após a passagem pelo Big Brother Brasil 21.

Ao longo dos episódios, as apresentadoras seguem recebendo convidadas ilustres para um papo leve e sem tabus sobre temas como sexo oral, amor lésbico e relações na adolescência e na terceira idade.