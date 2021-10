Karol Conká confirma namoro com jogador de futebol ex-de Jojo Todynho

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução Instagram @carlinhosmaia)

O mundo das celebridades é mesmo um ovo. A cantora e ex-BBB Karol Conká confirmou pelas redes sociais que está namorando o jogador de futebol Polidoro Junior. Detalhe: o rapaz é ex-namorado da também cantora Jojo Todynho, ex-participante de A fazenda.

A confirmação do relacionamento entre Karol e Polidoro veio nas redes sociais de Carlinhos Maia, com quem o casal e amigos viajaram para Alagoas no fim de semana. No stories, o influenciador questiona Karol e Polidoro sobre namoro, como se eles estivessem numa entrevista.

Karol se soltou primeiro e contou como eles se conheceram, numa festa de rap. "Ele foi pedir um espacinho para tomar um ar e a gente começou a conversar. Ele pediu meu número e aí foi", conta, aos risos, a rapper. O esportista ressalta que o fato de os dois terem muitos amigos em comum tornou a aproximação mais fácil.

Em outro momento descontraído do papo, Carlinhos quis saber se a mãe de Polidoro aprovava a nova nora. "Ela não disse nada. Eu mandei uma foto da Karol pra ele e ela disse 'que legal'. Ela não sabe sobre o BBB", contou o jogador de futebol, arrancando risadas dos presentes. "Ela achou legal porque não assistiu ao reality", divertiu-se Karol, lembrando que foi eliminada com rejeição recorde no programa.