Primeiro teaser de House of the Dragons revela personagens da série

A série tem previsão de estreia em 2022 - (crédito: HBO/Divulgação)

A HBO Max divulgou, nesta terça-feira (5/10), o primeiro teaser da série House of the dragons, o spin-off de Game of thrones. No teaser de pouco mais de um minuto é possível ver alguns personagens da família Targaryen, cenas de batalha e referências aos dragões, símbolo da dinastia. As imagens também revelam que a série estreia em 2022.

House of the dragons é baseada no livro Fogo e sangue, de George R. R. Martin, e conta a história da Casa Targaryen 200 anos antes dos acontecimentos de Game of thrones. No livro, Aegon é o criador do Trono de Ferro e senhor da residência na Pedra do Dragão, onde moram os Targaryens, que conseguiram sobreviver à destruição de Valíria.

A narrativa é conduzida por um velho mestre e a ideia do livro é esclarecer algumas questões que acabam sem resposta em Game of thrones, como a origem dos ovos de dragões carregados por Daenerys e o que se passou em Valíria.



A divulgação do teaser pela HBO Max fez parte da programação de lançamento da HBO Max Europe. O fragmento também traz alguns nomes do elenco e de personagens, como Wil Johnson no papel de Ser Vaemond Velaryon e Theo Nate e John Macmillan como Ser Laenor Velaryon, filho de Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen.

