'House of the dragon': série derivada de 'GoT' tem produção iniciada

(crédito: HBO/ Divulgação )

As produções da série derivada de Game of thrones (GOT), intitulada House of the dragon, começaram. O anúncio foi feito por meio da publicação de fotos da mesa de leitura com o elenco nas redes sociais do projeto desenvolvido pela HBO. House of the dragon é idealizado pelo escritor George R. R. Martin com os showrunners Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal e está marcado para estrear em 2022, segundo o portal NME.

Fire will reign

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021





Ambientado 300 anos antes da linha do tempo de Game of thrones, o derivado acompanha a casa Targaryen e é baseado no romance Fogo e sangue, publicado em 2018 por Martin. O elenco confirmado de House of the dragon inclui Paddy Considine, Rhys Ifans, Matt Smith, Olivia Cooke, Sonoya Mizuno, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best e Fabien Frankel. Esse é mais um dos múltiplos spin-offs de Game of thrones em processo de produção atualmente pela HBO.

Os outros títulos são 9 Voyages, que está sob o comando de Bruno Heller e acompanha a trajetória de Lorde Corlys Velaryon, que terá aparição em House of the dragon; 10,000 ships, spin-off que foca na rainha guerreira Nymeria, da casa Martell, fundadora do reino de Dorne, e que é ambientada quase mil anos antes de GOT; e, por fim, Flea Bottom, intitulado com o nome de um bairro pobre de King’s Landing, onde personagens como sir Davos Seaworth e Gendry Baratheon nasceram.

O contrato assinado pelo autor George Martin com a HBO chega a oito dígitos e inclui ainda outros projetos como uma série dramática em animação e Dunk and Egg, ainda no universo de GOT. Além desses, o escritor ficou responsável por adaptar duas outras séries para o canal: Quem teme a morte, baseada no romance pós-apocalíptico da escritora Nnedi Okorafor, e Roadmarks, adaptação do romance fantástico escrito por Roger Zelazny.