Ex de Lucas Penteado confirma fim do noivado e acusa ator de roubo

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Julia Franhani, ex-noiva de Lucas Penteado tentou tirar a vida após ser acusada injustamente de traição - (crédito: Reprodução/Instagram/Montagem)

Julia Franhani , ex-noiva de Lucas Penteado virou alvo de xingamentos e ameaças desde a última sexta-feira (01/10), após uma suposta traição ter sido exposta por ele em seu perfil do Instagram.

O ex-BBB acusou a jovem de tê-lo traído com um segurança do condomínio Barra Bela, no Rio de Janeiro , porém, não existiu traição .

De acordo com as informações do colunista Alessandro Lo-Bianco , do programa A tarde é sua , da RedeTV!, que conversou com a jovem, ela anunciou o término do relacionamento com o artista e admitiu que tentou tirar a própria vida na madrugada de segunda-feira (04/10), após os ataques dos haters.



A maquiadora profissional também revelou que o ex-BBB roubou seu celular, seus documentos e trocou todas as senhas das suas redes sociais para não ser exposto. Além disso, ela conta que ele mentiu ao fazer uma última postagem nos stories informando aos seguidores que eles estão conversando e que decidiram recomeçar.



"Ele roubou meu celular. Trocou as senhas de todas as minhas redes sociais para tentar me calar, para eu não falar a verdade. Essa postagem dele é mentirosa, está tudo acabado depois do que ele fez comigo publicamente, depois da mentira que ele inventou. Ele estava louco e eu só tentei ajudar chamando o segurança", afirmou.



"Ele disse quando me deixou aqui que não poderia desmentir a história. Segundo ele o advogado da Globo teria proibido ele de falar e desmentir a história, pois iria pegar muito mal para a imagem dele. Mas é mentira dele. O advogado da Globo não disse nada para ele. É invenção. Ele não quer assumir o erro e ainda me pediu pra confirmar a história à imprensa que ia ficar tudo bem no final".

Julia Franhani

Julia contou que Lucas ainda não devolveu os documentos dela. "Além de roubar meu celular e tirar meu acesso das redes sociais, ele está com todos os meus documentos, já pedi para devolver e eles não devolvem", desabafou.



Nas redes sociais, a mãe de Julia , Domenica Franhani publicou uma foto da filha sendo atendida após a tentativa de suicídio e fez um apelo diretamente a Andrea Penteado , mãe e empresária de Lucas.



"Minha filha não aguentou a pressão, tomou vários calmantes ao mesmo tempo e tentou tirar a vida por causa desse garoto. Graças a Deus pedi socorro e uma viatura levou rápido a gente para o hospital. Ela chegou lá desacordada".

Domenica Franhani

"E aí dona Andrea Penteado... O que foi que você aprendeu com a palavra "acolhimento" quando humilharam seu filho em rede nacional? Que lição você aprendeu e tão ao menos ensinou deixando isso acontecer com a pessoa que estava lá para ajudar o seu filho, para resguardá-lo, para que o "coitadinho" não fizesse besteira porque estava "descompensado"? E o acolhimento? A empatia? A sororidade uma vez que você passou por isso e pior vindo de estranhos?", questionou.

Na sequência, Domenica também fez outro post diretamente para o ator , dessa vez pedindo para que ele "devolva o telefone, documentos e pertences" da filha pois isso é crime de apropriação indébita.



Confira, abaixo, os stories:

Posts da mãe de Julia Franhani, ex-noiva de Lucas Penteado (foto: Reprodução/Instagram)

Stories da mãe de Julia Franhani, ex-noiva de Lucas Penteado (foto: Reprodução/Instagram)