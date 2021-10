Gabriel Barbosa, o Gabigol, reata namoro com Rafaella Santos

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Separados há quase dois anos, Gabigol e Rafaella Santos reatam namoro em segredo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Depois de muitas idas e vindas, Gabriel Barbosa , o Gabigol , e Rafaella Santos estão juntos novamente, mas sem muito alarde.

O relacionamento entre a influenciadora digital e o jogador de futebol , que, entre idas e vindas, já dura seis anos e pelo jeito, o namoro segue firme e forte.



De acordo com as informações do jornal Extra , o atleta fez as pazes com Neymar Pai , que não aprovava o relacionamento, já que o atacante , fora de campo, dava perdidos e mais perdidos em Rafaella .



"Por mais que o pai dela fosse contra o namoro, ele sabe que os dois se gostam e está acreditando que o Gabriel está mais sossegado. Os dois já se encontraram e, por ela, estão mantendo a linha", conta um amigo do craque.



Com Neymar Jr. parece está tudo zerado. Tanto que os craques superaram as rixas do passado e ficaram bem próximos na Copa América.



Ainda de acordo com a publicação, Gabigol e o sogro já chegaram às vias de fato em uma festa, e desde então a relação azedou. Depois, tiveram uma discussão calorosa em Barra Grande , na Bahia , durante o réveillon de 2020 . O fim do namoro foi anunciado poucos dias após essa ocasião.

Desde então, nem Gabriel nem Rafaella apareceram com outros pares. E os encontros dos pombinhos têm sido muito bem despistados da mídia.



"Antigamente, eles iam a um restaurante ou outro, mas sempre vazava alguma coisa", diz outro amigo do jogador.



Na sequência, ele revela que o camisa 9 do Flamengo está dedicado a fazer o namoro dar certo desta vez e aposta que em breve os dois assumem o relacionamento.



"[Ele] Nem tem ido para a noitada. No máximo, uma resenha aqui e ali. Mas agora não é hora de mudar o foco para a vida pessoal dele", destacou.