Britney Spears retorna para as redes sociais e comenta sobre 'Free Britney'

A cantora Britney Spears compartilhou nesta última segunda-feira (04/10), novas fotos celebrando o seu retorno para casa.

"Voltando a me reerguer após minha viagem para a Polinésia Francesa! Um lugar muito legal" , escreveu na legenda.

Logo após, a artista também se pronunciou sobre o movimento Free Britney , organizado inicialmente por seus fãs, pressionando o fim da tutela da cantora.

"Eu não tenho palavras... Por causa de vocês e sua constante resiliência em me libertar da minha tutela, minha vida agora está seguindo essa direção! Eu chorei noite passada por duas horas porque meus fãs são os melhores e eu sei disso. Vocês conhecem o meu coração e eu conheço o de vocês, isso eu sei que é verdade" , desabafou.

