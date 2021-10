Felipe Prior revela real motivo de não ter entrado em A Fazenda 13

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Com uma participação 'para lá' de polêmica no reality Big brother Brasil 2020, o arquiteto Felipe Prior é um nome cotado para participar de A fazenda 13 , na Record TV , desde o ano passado.



Durante uma entrevista para a coluna de Fábia Oliveira , do jornal O Dia , o ex-brother abriu o jogo sobre a possibilidade de entrar no programa da Record TV. "Eu cheguei a receber sondagens, mas eu não vou entrar em nenhum reality enquanto minhas questões jurídicas não se resolverem…",contou o influencer, que é acusado de dois estupros e uma tentativa.

Prior ainda revelou sobre suas condições para participar do reality: "Eu só entro se for algo que valha muito a pena. O pix tem que ser bom. Os meus fãs têm que ligar lá para o (diretor Rodrigo) Carelli e pedir para ele me fazer um pix bom", contou o arquiteto.

Questionado sobre estar acompanhando o reality rural, o arquiteto contou: "Não tenho conseguido ver muita coisa, mas sempre que dá eu assisto, sim. Mas mesmo assim estou sempre por dentro de tudo, porque os meus fãs me contam tudo (risos)".





"Eu ainda não tenho ninguém que eu possa dizer que estou torcendo. Tem alguns participantes que gosto mais do que o outros, em questão de jogo. Tem alguns que eu esperava mais, mas ainda acho que está muito cedo para declarar uma torcida. Porque mesmo tendo acontecido muita coisa em só duas semanas, queira ou não queira, o jogo ainda está muito no início. Acho que ainda vamos nos surpreender muito com a maioria ali" afirmou Felipe.

Ainda na entrevista, Prior ainda fez uma comparação entre qual reality seria mais difícil, já que em A fazenda os participantes precisam cuidar de animais. "Ah, é um desafio no sentido da obrigação, mas por outro lado é legal porque te permite ter contato com alguém 100% verdadeiro né, já que os bichos são sempre sinceros. Além deles te ajudarem a fugir do estresse do jogo. E para quem passou o BBB quase todo na xepa, isso chega ser a um presente. Eu amo animais!", disse Prior.