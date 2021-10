Gkay é furtada após desembarcar em aeroporto do Rio: "Estou zerada aqui"

VO Victória Olímpio

(crédito: Gkay/Reprodução/Instagram)

A influenciadora Gkay contou nas redes sociais que foi furtada assim que chegou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Nos stories do Instagram, ela falou sobre a situação e disse estar em um "misto de felicidade e tristeza".

"Estou muito feliz, apesar de estar com essa cara. Me mudei de cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro. Só que assim que cheguei aqui fui furtada. Levaram a minha carteira com todos os meus documentos, cartões e dinheiro", começou contando.

A influenciadora pediu ajuda aos seguidores para recuperar os documentos e a carteira de grife: "Se alguém achar por aí e puder entrar em contato para me devolver, vou agradecer muito. Estou sem nada aqui e queria pegar pelo menos o meu documento e a minha carteira. É uma carteira da Chanel prata. É isso. Se achar, pode levar o dinheiro, mas devolve a carteira com documentos. Estou zerada aqui".

Gkay contou como percebeu que havia sido furtada: "Quando olhei para o bolso do meu moletom ele estava assim (indicando que estava revirado). Provavelmente alguém botou a mãozinha e roubou. Oh, gente, estou tão feliz aqui. Vim gravar para Netflix, me botaram em um flatizinho aqui que é a coisa mais linda e acontece isso. Mas bola para frente. Agora vou viver minha vida carioca".