Ferrugem lança single 'É dor que não passa', na próxima sexta-feira (8)

VO Victória Olímpio

(crédito: Marcos Hermes/Divulgação)

O cantor Ferrugem vive um momento especial na carreira. Recentemente, encerrou a temporada de apresentação do TVZ, além de ter atingido a marca de três bilhões de streamings nas plataformas digitais.

O artista libera nesta sexta-feira (8/10), o single É dor que não passa, a primeira faixa do projeto audiovisual Ferrugem em casa. A música estará disponível em todas as plataformas digitais e também contará com um videoclipe, no Youtube, que será liberado no mesmo dia.

Ferrugem lança novo single nesta sexta-feira (08) (foto: Marcos Hermes/Divulgação)

A música é um pagode autêntico, em que o cantor aborda como o sentimento por alguém pode ter a mesma força independentemente do tempo. Tudo isso no timbre e potência vocal de Ferrugem, características já conhecidas pelo público.

"Sinto que é o momento perfeito para lançar a segunda edição e estou ansioso para soltar o projeto todo", afirma. No novo projeto, Ferrugem apresentará parcerias não só com nomes do pagode, como Thiaguinho e Xande, mas também cantará com músicos de outros estilos, como Rael, Vitão e Thierry.