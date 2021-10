Tame Impala e Lil Yachty lançam novo single de rock psicodélico

CB Correio Braziliense

A banda anunciou o lançamento da versão deluxe de seu quarto e último álbum The Slow Rush, - (crédito: Divulgação)

O projeto de música psicodélica australiana Tame impala, fundado pelo multi-instrumentista Kevin Parker, em 2007, anunciou o lançamento de uma nova faixa com a participação especial o rapper Lil Yachty. A banda anunciou, juntamente com a liberação desse lançamento, intitulado Breathe Deeper, a versão deluxe de seu quarto e último álbum The Slow Rush.

A nova versão do álbum ainda terá a participação de Dev Hynes, mais conhecido como Blood Orange, com o single Borderline (Blood Orange Remix).

A banda, que é conhecida mundialmente pelo seu rock psicodélico, lançou seu primeiro álbum em em 2010. De lá para cá, foram 4 álbuns de estúdio, algumas indicações ao Grammy e o primeiro lugar como melhor grupo internacional pelo Aria Music Award e pelo Brit Awards, uma das maiores premiações da cena musical britânica.

The Slow Rush versão deluxe presenteará ao público com seis faixas inéditas, além de suas 12 originais. Fazem parte do grupo Kevin Parker, Jay Watson, Dominic Simper, Julien Barbagallo e Cam Avery - que também possui carreira solo. A nova versão de Breathe Deeper está disponível em todas as plataformas musicais.