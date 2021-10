Mundo Vivo Galeria terá show do MC Jazz nessa sexta-feira, 8

CB Correio Braziliense

MC Jazz se apresenta nessa sexta feira no Mundo Vivo Galeria - (crédito: MC JAzz/Reprodução)

Nessa sexta-feira (08/10), o palco do restaurante e casa de shows Mundo Vivo Galeria contará com a presença do conjunto brasiliense MC Jazz. A apresentação da banda terá participação especial do trompetista Moisés Alves, músico conhecido por tocar com artistas renomados como: João Donato, Elza Soares, Roberta Sá, Pedro Mariano, Danilo Caymmi, Ney Matogrosso, Só Pra Contrariar (SPC), e Alexandre Pires.

O MC Jazz apresenta novas versões de canções clássicas do estilo e releituras de grandes sucessos de músicos consagrados, como Frank Sinatra, Billie Holliday, Tony Benetty, Ella Fitsgerald, Louis Armstrong, Amy Winehouse, Sarah Vough, Tom Jobim e releituras de músicas de Michael Jackson, Queen, Led Zeppelin, The Doors, entre outros.

Conhecida em Brasília, a MC Jazz é formada pelos músicos Marcos Brito (bateria), Cléo Monteiro (voz), José Cabreira (teclado) e Rob da Cunha (baixo). Alguns músicos são membros da banda Satisfaction.

Serviço

O que: apresentação do MC Jazz

Quando: nessa sexta-feira (08/10), às 19h30

Local: Mundo Viva Galeria, localizado na CLN 413 BL D, Asa Norte

Reservas podem ser feitas pelo número 9 9523-9625.