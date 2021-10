Gabriella Castro lança e-book sobre jovem à procura de pertencimento

RL Renan Lisboa*

Autora conta que obra a fez refletir sobre si mesma em muitos aspectos - (crédito: Arquivo pessoal)

A busca por um lar, em seus mais diversos sentidos, é o que motiva o jovem a querer fazer parte de algo. Mas frequentes mudanças ocasionadas por fatores diversos podem angustiá-lo. Uma angústia que gera inquietações e questionamentos, assim como as indagações levantadas pela Catarine, personagem central da obra Todas as luzes do Universo, à venda na Amazon, primeiro livro escrito por Gabriella Castro, estudante de jornalismo da Universidade de Brasília (UnB).



A obra a fez refletir sobre si mesma em muitos aspectos. Trata-se de um romance que traz as angústias de Catarina, uma jovem escritora bissexual em busca do próprio lar. Após conhecer Lorena, a menina que segundo a obra “tem consigo todas as luzes do universo”, ela segue em busca da liberdade com que tanto sonha. Mas talvez isso não seja o suficiente, talvez a busca pela liberdade esteja presente em nossas próprias decisões, pois, no fim das contas, “cada pessoa é uma constelação entre as inúmeras luzes do universo que nos iluminam.”



Na visão da autora, a escrita desse livro teve um papel de grande importância em poder lidar com as angústias decorrentes das mudanças ocasionadas pelas vivências nos mais diversos locais pelos quais ela passou. “Eu tenho uma angústia que é a vontade de escrever, que é, basicamente, quando uma coisa está viva ali dentro de mim. Eu não sei como lidar, eu não sei como processar isso para minha própria vida. Então, escrever acaba sendo um pouco terapêutico, porque a forma como eu consigo lidar com as coisas é dissociando um pouco e colocando esses sentimentos dentro dos personagens. Tanto nesse livro como em outras obras escrever é algo que me acalma muito”, disse.



Por ser uma história esperançosa e ter a capacidade em falar diretamente com o leitor, Gabriella espera que obra possa ajudar outras pessoas que também não conseguem se adaptar às mudanças ou estejam passando por algum problema, em especial ao público LGBT. “A minha história parece muito esperançosa, então eu acho que ela tem essa função, porque é uma obra escrita em primeira pessoa, é uma obra que fala muito diretamente com o leitor. Então, acho que quando você lê, você se sente abraçado”, disse.

O lançamento do livro tem gerado uma boa recepção entre os leitores, amigos e colegas de Gabriella Castro. “E assim, eu sou de uma cidade pequena, São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, eu acho que fiquei assim… Falada na cidade. Todos os amigos dos meus pais, da minha mãe comentaram. Não que, necessariamente, eles vão consumir esses produtos, mas acabei virando o ‘orgulhinho’ de muitas pessoas, e isso é algo muito bom. Tenho recebido um carinho grande de pessoas que estão felizes por mim, felizes pelo meu lançamento. Eu nem sabia que tinha tanta gente que tinha tanto carinho por mim…”, afirma a autora.



Gabriela pretende publicar o livro em versão física, mas não tem previsão para o início desse novo projeto. “E uma das coisas que me perguntam é: ‘Quando vai ter o físico?’ É uma publicação independente. Primeiro quero muito ver no que vai dar, para depois investir mais em construir essas obras. Enfim, tentar algo com editoras”, conclui.

Todas as luzes do universo

Gabriella Castro. 60 páginas. Preço: R$ 5,99 (e-book)

*Estagiário sob a supervisão de Juliana Oliveira