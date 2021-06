CB Correio Braziliense

O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Bartolomeu Rodrigues, e os representantes do Fórum de Cultura LGBTQIA+ do Distrito Federal - (crédito: Secec/Divulgação)

Após a inclusão da categoria no Cadastro de Entes e Agentes Culturais (Ceac), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) anunciou prêmio direcionado à cultura LGBTQIA+. O lançamento do edital ocorreu na última quinta-feira (17/6). A pasta irá premiar 50 artistas deste segmento em um aporte de R$ 150 mil. Os interessados poderão se inscrever até 2 de julho, às 18h.

Publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o edital 13/2021 celebra a diversidade e representatividade na cultura do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride).

“Eu me sinto feliz de participar de um momento como esse, ser o pequeno tijolinho dessa construção no país. Espero que sejamos exemplo para as outras secretarias e construamos um edifício”, declarou Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura e Economia Criativa, em nota de divulgação.

Por meio do edital, a secretaria vai buscar a promoção de políticas inclusivas, além de instigar a criação de mais carreiras culturais na área.

“O edital vai celebrar a trajetória de todos os artistas LGBTQIA+, no entanto, vamos também criar oportunidades para aqueles que nunca tiveram recebido nenhuma premiação em fomento da Secec, assim como observaremos a equidade de gênero na seleção”, destaca Sol Montes, subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural, em comunicado.

O júri para o prêmio previsto em edital será composto por servidores da Secec e um agente cultural convidado pela sociedade civil.

Inscrições

O participante deve preencher a ficha do Anexo I, disponível no site www.cultura.df.gov.br, e apresentar a documentação, que também deve ser direcionada à Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural (SDDC). A inscrição pode ser realizada por terceiros, contanto que seja apresentada uma carta de anuência da personalidade e anexada a cópia do documento de identificação com foto e data de nascimento.