Anitta faz topless à beira da piscina e ganha elogios de famosos

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Anitta surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira (5/10) ao publicar uma série de fotos no Instagram pegando um sol em sua mansão nos Estados Unidos.

De topless e com um biquíni fio dental, a artista exibiu o corpo em forma ao posar ao lado de Plínio, seu cachorro, à beira de uma piscina.

“Can you see me? (Você consegue me ver?)”, escreveu Anitta na legenda da publicação.

Nos comentários, alguns famosos elogiaram a funkeira. “Apenasss?!”, elogiou Juliette . "Plena, amor", publicou Nicole Balhs . "Aff, amiga. Que gata", comentou Lexa . "Que foto linda", complementou Pabllo Vittar . “Garota do mundo”, escreveu Evandro Santo.

