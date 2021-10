Anitta fica chocada com beleza de Carolina Dieckmann de 43 anos

Aos 28 anos, a poderosa Anitta se impressionou com a beleza de Carolina Dieckmann , de 43.

A dona do hit Vai malandra recebeu a visita da atriz, em sua casa, em Miami , nos Estados Unidos e rasgou elogios a ela.



O encontro foi organizado pelo empresário Leo Fuchs , que publicou uma sequência de vídeos divertidos em seus stories do Instagram , onde a cantora parecia chocada com a beleza de Carolina e afirma que ela não aparenta a idade que tem.



"Ela parece ter a minha idade. ‘Se pá’, eu pareço ser até mais velha que ela, porque estou cheia de procedimentos e ela não tem nada. Você parece ter 28, 29 anos, juro", disse Anitta .



"Se a gente sair na rua e perguntar ‘Quem você acha que é mais velha?’ Se pá, eu perco. Estou falando sério, você não se enxerga", disparou.



Confira, abaixo, o vídeo:



Vale destacar que as duas são amigas de longa data. A patroa , inclusive, chegou a homenagear a artista na era Girl from Rio .



"Carolina Dieckmann é outra atriz carioca conhecida por seus notáveis papéis na TV. Ela atuou em várias novelas brasileiras e ficou famosa quando interpretou uma paciente com leucemia", escreveu no Twitter

Carolina Dieckmann is another actress from Rio de Janeiro that is known for her remarkable roles on TV. She acted in many Brazilian soap operas and became famous when she played a leukemia patient. pic.twitter.com/XinYOyWMni