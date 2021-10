Celso Portiolli tenta entrar de carro na TV Globo: 'Errei de emissora'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Sempre brincalhão por onde passa e com humor único, o apresentador Celso Portiolli fez uma pegadinha com o segurança da TV Globo em um vídeo que circulou no twitter . No vídeo, ele está dirigindo e passa em frente a emissora alegando que irá entrar.

"Estou aqui em em frente à Globo. Vou entrar na portaria só para encher o saco do segurança", diz o famoso. Em seguida, ele para seu veículo próximo à cancela do estacionamento e questiona ao funcionário: "Tudo bem? Aqui é a Globo? Ô rapaz, errei de emissora".

Ao perceber que se tratava de uma brincadeira, o segurança começa a rir e Celso Portiolli também dá gargalhadas dentro do veículo na companhia de uma pessoa. Com isso, o apresentador diz "meu Deus do céu, eu não presto" e vai embora.

Celso Portiolli comemora 10 milhões de seguidores



O apresentador do Domingo legal conquistou dez milhões de seguidores no instagram e fez uma publicação 'para lá' de especial.

"Somos 10 milhões. Chegou a derrubar o Insta!!! Muito obrigado aos meus seguidores", escreveu Celso na legenda de um vídeo com vários números dez.

Portiolli comemora aniversário de 95 anos da sua mãe



Nesta quarta-feira (06/10), a mãe do artista, Dona Dibe Said , está completando 95 anos e, através das redes sociais, ganhou uma homenagem do filho. Na legenda, Celso contou com alegria que irá abraçar sua mãe, após dois anos sem se aproximar dela.

"Hoje minha Mãe completa 95 anos!!! Graças a Deus com muita saúde. Essa foi a última foto que tirei ao lado dela em Dezembro de 2019. Depois disso não abracei, não beijei mais", disse ele sobre o registro.





Celso relatou que após dois anos de pandema, ele irá apertá-la muito. "Sempre perto, mas não junto, sempre com máscara. Hoje depois de 2 anos, ela com 3 doses e eu testado, vou apertar minha Mãezinha. Parabéns Mãe, obrigado por tudo! Te amo!", completou o apresentador.