BSB Plano das Artes divulga lista de ateliês e galerias selecionados

CB Correio Braziliense

(crédito: Luara)

A 3ª edição do BSB Plano das Artes—Distrito Aberto divulgou a lista dos 43 espaços que participarão do evento este ano. Programado para começar dia 21 de outubro, o evento tem programação destinada à promoção dos espaços de arte autônomos do Distrito Federal e entrada franca. Este ano, será realizado em formato híbrido, de forma presencial e on-line.

O grupo de participantes é formado por 43 espaços independentes do Distrito Federal, sendo 30 participantes das primeiras edições do evento ou novos espaços que surgiram, e 13 selecionados por meio de uma convocatória realizada no final de setembro. Entre os espaços selecionados estão galerias e ateliês de artistas, como A Pilastra, Alfinete Galeria, deCurators, Oto Reifschneider Galeria de Arte, Casa Albuquerque, Matéria plástica e ateliês de Christus Nóbrega, Raquel Nava, Pedro Gandra, Cecília Mori, Camila Soato, Yana Tamayo, Valéria Pena Costa, Helena Lopes, Taigo Meireles e outros.

O evento, que ocorre anualmente desde o ano de 2018, foi idealizado pela curadora e professora do Instituto de Arte da Universidade de Brasília (IDA-UnB), Cinara Barbosa. O BSB Plano das Artes é realizado com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). Os interessados podem acessar www.bsbplanodasartes.com.br para conferir os roteiros e as demais informações.