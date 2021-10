Injustiçada? Eliminação de Erika n’A Fazenda surpreende; Tiago e Day continuam

RN Ronayre Nunes

Será que a saída de Erika foi cedo demais? - (crédito: Reprodução/RecordTV/PlayPlus)

A madrugada desta sexta-feira (8/10) no reality A Fazenda 13 foi dedicada a mais uma eliminação — a terceira do programa. Desta vez, quem o público não escolheu para ficar foi a dançarina Erika Schneider. Ela teve apenas 30,24% dos votos. A mulher disputava a roça com Tiago, que teve 36,07% dos votos, e Day, que marcou 33,69%.



Não foi dessa vez! Com 30,24% dos votos, a @erikaschneider foi eliminada do reality! ???????? Gostaram do resultado?#EliminaçãoAFazenda

Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/v056QSilzq — A Fazenda (@afazendarecord) October 8, 2021

A dançarina acabou na roça pelos votos da casa e levou Tiago no “puxa um”.

A eliminação da dançarina não agradou muito as redes sociais:

Erika e Raissa Barbosa as mais injustiçadas da Fazenda, que merda esse garoto vai fazer lá dentro ? Vai fazer couch pra planta só pode#EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/U5vhj9okyX — ????LUH???? (@Luhbrine) October 8, 2021

erika eliminada pra planta do tiago, passam o ano pedindo entretenimento da fazenda para eliminarem os protagonistas nas primeiras semanas, que ódio#EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/FQnrdtCZ60 — ???????????? ???? (@fvryding) October 8, 2021

sem acreditar que erika e a medracita não tão mais na fazenda sério — Kerline Cardoso (@kerlinecardoso) October 8, 2021

E a história se repete, mais uma vez uma roça de A FAZENDA sendo injusta! Raissa e Erika não mereciam sair. INJUSTIÇADAS! #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/5rvfIdm3v2 — JANIELSON (@euosodrac) October 8, 2021

Na última semana, Erika se destacou no reality. No começo do programa a mulher até passou despercebida, mas logo ela começou a se impor e ganhou destaque como a última fazendeira.

A dançarina escapou da roça há duas semanas e decidiu brigar com os amigos Rico e Marina, já que a influencer não a salvou na ocasião. Logo depois, Erika ganhou o chapéu de fazendeira e conquistou a inimizade da casa ao ser caracterizada como “ditadora”.

Erika, contudo, respondeu culpando o machismo. “Percebo que minha voz não tem poder. Muitos homens não aceitam receber ordem, ficam olhando torto. Eu senti isso no dia que eu assumi. Nada diferente do que eu já vivenciei lá fora".

No último fim de semana, Erika também brigou ao vivo durante participação no programa A hora do Faro com Bill.