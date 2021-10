Gabi Prado é expulsa de restaurante após beber demais: "Vou parar"

VO Victória Olímpio

(crédito: Gabi Prado/Instagram/Reprodução)

A influenciadora Gabi Prado contou uma situação desastrosa pela qual passou após exagerar na bebida alcoólica. Durante episódio do seu podcast PodDarPrado, a ex-participante do De férias com ex Brasil falou que foi expulsa do restaurante em que estava após quebrar uma garrafa de vidro.

"Ontem eu passei do limite, de todos os limites. Foi bem sério. Fui expulsa do evento porque estava bêbada, peguei a garrafa de vodca, desequilibrei e a garrafa caiu da minha mão, quebrou, podia ter machucado as pessoas. É legal até um certo ponto. Passou de engraçado para perigoso", explicou.

Após a história ganhar repercussão, Gabi apareceu nos stories do Instagram para brincar sobre a situação: "Gente eu não ia falar nada não, mas já que estão falando aí e está saindo em vários lugares de fofoca que eu arremessei uma garrafa de vidro e que rolou uma confusão, e que eu me pendurei no ar-condicionado, eu venho aqui pedir para vocês orarem pelo ar-condicionado porque ele não está nada bem".

A influenciadora continuou a brincadeira se referindo a informações falsas que estavam sendo divulgadas sobre ela: "Eu também fiz um anão de refém, chutei uma criança de colo que estava assistindo show da Ludmilla sem a mãe, também fiz isso, e bati em todo mundo do local. É isso".

"Mas é isso gente, bebi, fiquei bêbada, subi na mesa com uma garrafa de vidro na mão. A garrafa caiu, estourou e poderia ter cortado as pessoas que estavam ao lado. Mas pendurar no ar-condicionado, que teve confusão, briga, não tem nada a ver. Isso é tudo mentira", esclareceu.

Por fim, a influenciadora finalizou a brincadeira compartilhando montagem de foto em que aparece como se estivesse pendurada em um ar-condicionado: "Gente, agora com imagens não tem como eu me defender! Desculpas!".