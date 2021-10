Boninho anuncia início das inscrições para o reality show 'No limite'

VO Victória Olímpio

(crédito: Boninho/Instagram/Reprodução)

Os fãs de No limite podem se animar: Boninho anunciou o início das inscrições para o reality show. Nas redes sociais na noite desta quinta-feira (7/10) o diretor falou sobre a nova temporada do programa de sobrevivência.

"Nessa sexta, 8 de outubro, a partir das 11h, inscrições abertas para o No limite", anunciou o diretor. Boninho não deu detalhes sobre a dinâmica da nova edição, deixando os internautas com dúvidas se os participantes serão anônimos ou se famosos também entrarão.

Nos comentários da publicação, seguidores se animaram com a ideia de participar do programa: "Já estou com a roupa de ir", “Quem é sedentário e não faz nada pode participar?” e “Me leva. Aguardando o meu e- mail de aprovado” foram alguns dos comentários.

A notícia foi comemorada por Viegas, vice-campeão da edição deste ano: “Tudo bem. Segura o pai, então”, escreveu. Kaysar Dadour, que também foi participante, colocou emojis e Angélica Ramos, que esteve no jogo desejou: “Boa sorte a todos”.