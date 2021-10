Morre o cartunista mineiro Nani, aos 70 anos, de covid-19

CB Correio Braziliense

Criador de tirinhas e personagens que viraram clássicos do humor brasileiro, o cartunista Nani morreu, nesta sexta-feira (9/10), em Belo Horizonte (MG) aos 70 anos, de covid-19. Nani era do grupo de risco e passou por três transplantes de fígado ao longo da vida.

O cartunista publicou as primeiras charges no início da década de 1970, na capital mineira, onde morava. Em 1973, ele se mudou para o Rio de Janeiro e, durante as cinco décadas de carreira, foi chargista de veículos como O Pasquim, O Tempo, O Globo, Sports, O Dia e Última Hora.

Nascido Ernani Diniz Lucas, o artista criou tirinhas como a Vereda tropical e foi roteirista de Chico Anysio na Escolinha do Professor Raimundo e no programa Chico Total, além de escrever para Casseta &Planeta, Sai de Baixo e Zorra.

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro de Nani, que deixa dois filhos, uma neta e a mulher, Inez.