Banda brasiliense Duoroots lança ‘Eterna sereia’, parceria com Maneva

(crédito: Bruno Fioravanti/Divulgação)

O single Eterna sereia marca um encontro de gerações no mundo do reggae. A faixa celebra a primeira parceria entre Duoroots, uma das principais apostas da música brasiliense, e Maneva, grupo recém-indicado ao Grammy Latino. Acompanhada por videoclipe, a música, lançada na última sexta-feira (1/10), narra a pureza do amor no início de um relacionamento.

“Foi uma experiência maravilhosa, somos fãs demais da banda Maneva. Para nós, foi um presente mais que especial gravar a nossa primeira parceria com eles”, contam os integrantes da dupla Duoroots ao Correio.

Em apenas uma semana de lançamento, o videoclipe do single já acumula 300 mil visualizações no YouTube. “Nós estamos muito felizes e gratos por tudo que está acontecendo com a Duoroots. Recebemos várias surpresas, como virar capa de várias playlists nos principais serviços de streaming, além dos números de visualizações que estão crescendo tão rápido no YouTube. Está tudo maravilhoso”, comemora o duo.

Em 2021, o Duoroots já disponibilizou nas plataformas digitais três singles, que sucedem o lançamento do álbum de estreia Nossa vibe. Para o futuro, os artistas planejam gravar um álbum completo, com DVD, em 2022.



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel