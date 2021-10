Por cenas quentes, Globo lançará capítulos de Verdades Secretas 2 em blocos

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação/TV Globo)

A TV Globo decidiu alterar a estratégia de lançamento de Verdades Secretas 2 após a repercussão de notícias relacionadas às cenas de sexo e violência que a novela terá. Antes, a emissora lançaria 20 capítulos no dia da estreia, mas agora serão disponibilizados apenas dez.

A produção estreia no Globoplay , streaming da emissora, no próximo dia 20. A intenção da nova estratégia, segundo o Notícias da TV , é dar um fôlego a mais na repercussão da novela, que é a primeira produzida exclusivamente para o streaming no país.

Optou-se, então, por uma divisão do lançamento em blocos de 10 ou 15 capítulos até dezembro. Ao todo, o folhetim terá 50 episódios. As gravações da novela, que começaram em março, ainda não foram concluídas.

Dois trailer com imagens de Verdades Secretas 2 levaram a produção aos trending topics do Twitter. "Vamos liberar 10 episódios no dia 20, e em breve teremos mais", informou a assessoria do Globoplay.



Série teve preparadora para cenas de sexo



Para a segunda parte da trama, a diretora Amora Mautner convidou Grazzy Brugner para preparar o elenco para algumas cenas de sexo. Principalmente as atrizes, como Camila Queiroz. "Não gosto de falar em strip-tease, que me parece pejorativo. Prefiro "strip-plastique". É uma arte. É a arte da sedução", disse a professora.

Alguns nomes surgem como novidades no elenco de Verdades Secretas 2 , como Romulo Estrela, Erika Januza e Jonathan Azevedo, além dos já 'veteranos' da história, Agatha Moreira, Rainer Cadete e Camila Queiroz.