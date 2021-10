No estilo do reggaeton, Kevin O Chris lança novo single

CB Correio Braziliense

(crédito: Kevin O Chris/Divulgação)

Baila pra mim, o novo hit de Kevin O Chris desde a canção Ela tá movimentando, gravado em parceria com a cantora mexicana Dulce María, está disponível nas plataformas digitais desde sexta-feira (8/10). O novo single, criado em parceria com os DJs Lucas Marquez e Pedro Bernardino, conta com um videoclipe e tem grande influência da cultura afro e latina.

Sucesso no Spotfy, a faixa promete ser o novo hit do cantor. Somente na plataforma de streaming, a música já ultrapassou um milhão de visualizações. O novo trabalho do músico vem após uma sequência de quatro hits eleitos pelo ranking Top 200 Global do Spotify: Evoluiu, Ela é do tipo, Hit contagiante e mais recentemente Tipo gin.

Em 16 de setembro o cantor anunciou em suas redes sociais uma turnê pelos Estados Unidos. Prevista para outubro, a Tour USA Kevin O Chris vai passar por cidades como Atlanta, Miami, Newark, Danbury, Boston e Orlando, entre 15 e 31 de outubro.

Confira o clipe de Baila comigo, o novo hit de Kevin O Chris: