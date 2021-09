Kevin O Chris lança clipe do single 'Ela tá movimentando' com Dulce María

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

Os cantores Dulce María e Kevin O Chris lançam nesta sexta-feira (3/9) o single Ela tá movimentando, nova versão do hit Tipo gin. A colaboração musical vem acompanhada de um vídeo que mostra os bastidores da gravação da faixa cantada em espanhol e português feita à distância, e a empolgação da mexicana ao colocar voz em um funk pela primeira vez.

“Essa é uma música que me fez dançar desde a primeira vez que escutei! Conhecia ela como Ela tá movimentando e, quando tive a oportunidade de gravar uma versão dela com o Kevin O Chris, decidimos deixar esse nome. Estou muito feliz, animada e realizando um verdadeiro sonho, que é cantar um funk do Brasil”, conta Dulce María.

Para o anúncio da parceria, Dulce e Kevin movimentaram o twitter na manhã da última quinta-feira (2/9). Os dois trocaram uma série de mensagens na rede social. Mas, tudo começou quando a cantora chamou a atenção dos fãs ao criar uma playlist de funk em seu perfil do Spotify.

A artista, que vem do recente lançamento de sucesso, Amigos con derechos, coleciona uma legião de fãs brasileiros e sempre mostra proximidade e admiração pela nossa cultura. Na playlist, ela selecionou hits de diferentes épocas misturando Anitta, Valesca, MC Marcinho, DJ Malboro e DJ Méury. Kevin, que ficou de fora da playlist, comentou a falta de seus hits da lista da mexicana, dando início à ideia da parceria.

“A parceria com a Dulce María foi ótima. Ela trouxe uma suavidade na música muito legal. Ver que o funk é um ritmo que ultrapassa barreiras e que agora Tipo gin ganhou uma voz em espanhol me deixa muito contente. Eu espero que o público curta muito”, declara Kevin.