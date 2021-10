Mãe de Paulo Gustavo não aceita convite para encerramento da CPI: "Só se eu fosse louca"

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/ reprodução )

A mãe do humorista Paulo Gustavo, Déa Lúcia, recusou o convite para participar da cerimonia de encerramento da CPI da Covid. O evento iria ocorrer em 19 de outubro, mas foi cancelado neste sábado (9/10).



Em entrevista ao jornal O Globo, Déa Lúcia disse que foi convidada esta semana para participar do evento e que recusou por considerar uma tentativo de uso do nome do filho para fins políticos.

"Não vou participar de jeito nenhum. Essa CPI virou uma CPI política, comandada por Renan Calheiros e Omar Aziz. Você acha que é séria e que vai dar em alguma coisa? Já estão em ano eleitoral. Não vou me prestar a isso. Vou fazer meus discursos no momento certo, nas minhas redes, e como fiz no Criança Esperança e no programa da Ana Maria (Braga). Me meter com política eu não vou", afirmou.

A mãe de Paulo Gustavo ainda críticou o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL). "Se aparecer, vou para as redes sociais. Mas bater palma para Renan Calheiros? Só se eu fosse muito louca. Só se fosse para o Paulo Gustavo ressuscitar e dizer: "Mãe, vou dar na sua cara", disse.