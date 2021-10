Valesca Popozuda lança faixa e videoclipe com Mc Rebecca

(crédito: Divulgação/The Orchard)

Uma das principais artistas do funk brasileiro, Valesca Popozuda lançou, nesta sexta-feira (8/10), a música de trabalho PayPau. A faixa, acompanhada de videoclipe, marcou a parceria tão esperada entre Valesca e Mc Rebecca.

“A Rebecca é a nova geração do funk e eu tenho muito orgulho do trabalho que ela tem feito. Eu sou fã número um”, declara Valesca Popozuda em entrevista ao Correio. Na música, as cantoras exploram diversas vertentes do funk, como o funk tradicional e o brega funk. “Eu amo experimentar e queria fazer algo novo. Eu ainda não tinha lançado nada próximo a isso”, afirma Valesca.

Além da mistura de ritmos, o single procura incentivar a independência feminina. “A mulher sempre foi calada por muitos anos. A liberdade sexual e a liberdade feminina precisam sempre ser pregadas. Estamos em um momento em que o cenário artístico feminino tem feito muito barulho e eu gosto muito disso”, analisa a cantora.

Mesmo após duas décadas de carreira, Valesca mantém a relevância no cenário musical e continua sendo destaque dentro da cena do funk. “Eu busco inovar. Eu nunca fui de esperar o resultado de um trabalho para fazer outro. Eu sempre procuro fazer e fazer bem feito. A única preocupação que eu tenho é com meu público”, assegura.



*Sob supervisão de Nahima Maciel