Mc Mirella é atacada em show por fã: 'Não dá gente, não sei me segurar'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Na noite desta última sexta-feira (08/10), MC Mirella foi atacada por uma fã que assistia sua apresentação. Assim que deixou o palco, a cantora se retirou do local com o auxílio de um segurança, que não conseguiu impedir a jovem de jogar uma bebida na artista.

Após o ocorrido, a Mirella recorreu ao Twitter para exibir um vídeo do episódio. As imagens mostram o momento que a jovem joga a bebida na cantora. "Quis aparecer, deixa eu ajudar ela" , escreveu a funkeira.

Após a repercussão, ela ainda lamentou o ocorrido: “Véi a mina me tacou bebida de propósito. Não dá gente, não sei me segurar pra essas coisas. Acabou com meu cabelo, p*p, fiz uma escova caríssima que ódio. Trato todo mundo bem, pra que isso?” .

Quis aparecer, deixa eu ajudar ela pic.twitter.com/mQ4rV9nfUs — BAD MI ?? mirella (@mirellasierra_) October 9, 2021





Vale lembrar que Mirella confirmou já ter ficado com Neymar Jr.

, craque do Paris Saint Germain. A revelação foi feita durante uma entrevista no podcast PodDarPrado , da ex-De férias com ex Gabi Prado , no YouTube. " Já que o Neymar já falou, era um segredo, ele falou primeiro que eu, então agora eu posso falar. Sim, a gente já ficou sim" , disparou ela, surpreendendo Gabi com a informação.

"Só eu que nunca peguei o Neymar? O que está acontecendo" , brincou a influenciadora digital. "Neymar é pegador, né? Pega! Pode ir na fé. Acho que você vai curtir" , aconselhou a artista. Durante o bate-papo, a cantora revelou que o cantor Latino já tentou ficar com ela. "Uns tempos atrás o Latino era sonho de consumo das meninas, não era, não?

", questionou a Mirella .

Em seguida, a MC começou a falar sobre os parceiros do mundo do funk.

"Se for para falar de direct, acho que foram todos, [...] ainda mais quando eu fiquei solteira. Fui para o bonde do microfone" , brincou. E assumiu que já ficou com os MCs Menor MR , Hariel , Pedrinho , Don Juan , Lan e Kevinho .