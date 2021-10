Palco Virtual do Itaú Cultural apresenta a série Mulheres na Música

CB Correio Braziliense

Vivi Rocha é uma as atrações da série - (crédito: Karen Montija)

A série Mulheres na música reúne cantoras de todo o Brasil que foram selecionadas pelo programa Turma Remota de Ensino Intensivo para Artistas Mulheres (Treinam), do Itaú Cultural, para o Palco Virtual. Com cinco shows programados para transmissão em lives no Zoom entre os dias 13 e 17 de outubro, sempre às 20h, o Mulheres na música é uma iniciativa que capacita mulheres a empreender na cena musical.

Seu foco é abrir espaço no mercado de trabalho da música para mulheres negras, indígenas e não brancas, que possuem diferentes culturas e sotaques. Sobem ao palco para as lives as artistas Dêza (Alagoas), Beatrice (Rio de Janeiro), Carú Lina (Ceará), Vivi Rocha (São Paulo) e Gaivota Naves (Brasília).

A alagoana Dêza abre a série na quarta-feira (13/10), às 20h, com um repertório que traz canções de seu álbum autoral Desanuviar, alem de seu novo single. Quinta feira (14/10) é a vez da cantora e compositora carioca Beatrice, que tocará músicas do seu EP, Vingança, e apresenta seu novo grupo: Afeto Clandestino. Ao lado do produtor e guitarrista Diogo Sarcinelli e do cantor e compositor Paulo Domingues, Beatrice mostra o novo repertório do trio que vai do brega, blues e pop e até referências latinas.

Na sexta-feira (15/10), Carú Lina se apresenta trazendo um pouco de vertentes do rap, do reggae e do R&B misturados a referências brasileiras. A luta social das mulheres e o multiculturalismo são o foco das produções da artista, que, em Fortaleza, é conhecida pelo envolvimento com movimentos do hip-hop, já tendo se apresentando ao lado de Criolo, Racionais MC’s e Emicida.

No sábado, a sergipana Gaivota Naves, moradora de Brasília, vocalista da banda Rios Voadores, apresenta composições e canções autorais e também de compositores parceiros. A cantora busca misturar gêneros diversos como jazz, MPB, rock, indie e eletrônico.

No fim da programação, no domingo (17/10), às 19h, a cantora Vivi Rocha se apresenta com um repertório que faz parte de seus trabalhos desde 2018, quando lançou o álbum Entreatos. Vivi também cantará as músicas do seu EP Impulso e o single lançado recentemente, Amanhã o sol.