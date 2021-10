Zambelê e Carlinhos Brown lançam nova versão de 'Preta pretinha'

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A cantora Zambelê, filha dos músicos Baby do Brasil e Pepeu Gomes, lançou, na última quinta-feira (7/11), uma nova versão da música Preta pretinha, sucesso do grupo Novos Baianos. A canção também contou com um videoclipe postado na página oficial do YouTube da cantora e com parceria de Carlinhos Brown.

Lançado originalmente no aclamado álbum Acabou chorare (1972), a música composta por Moraes Moreira e Luiz Galvão é considerada o maior sucesso comercial do grupo. O disco foi apontado pela revista Rolling Stone como o melhor álbum da história da música brasileira. Previsto para ser lançado ainda este ano, o próximo álbum de Zambelê sucede o disco homônimo da cantora, intitulado Zambelê (2015).

Formado originalmente por Galvão, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor, Baby Consuelo, hoje Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Dadi, Jorginho, Baixinho e Bolacha, os Novos Baianos foi um conjunto musical nascido na Bahia, em 1969. Marco na música popular brasileira, o conjunto lançou, também, os LPs Os novos baianos futebol clube (1973), Linguagem do alunte (1974), Vamos pro mundo (1975), Praga de baiano (1976), Caia na estrada e periga ver (1977), O melhor dos Novos Baianos (1978) e Farol da Barra (1979), encerrando as atividades logo em seguida. O grupo se reuniu novamente em 1997 e 2015.