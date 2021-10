Saiba mais sobre Gong Yoo, galã que interpreta o vendedor de Round 6

JM João Mello - Especial para o Uai

Após participação em Round 6, Gong Yoo tornou-se um dos galãs do momento - (crédito: Divulgação)

Quem assistiu Round 6 na Netflix pôde notar um personagem que, mesmo aparecendo brevemente em dois episódios, é extremamente importante: o tal vendedor. O papel é vivido pelo sul-coreano Gong Yoo, que caiu nas graças da internet por seu talento e todo seu charme.

Gong Yoo faz um curto papel como um vendedor em Round 6 (foto: Divulgação/Netflix)

Os primeiros passos na TV, de VJ a ator

Gong tem 42 anos e é nascido em Busana, cidade portuária da Coreia do Sul. Sua trajetória como artista começou na TV. Aos 21 anos, ele foi VJ da Mnet , uma espécie de MTV de seu país. O primeiro trabalho como ator veio logo no ano seguinte, com a série de TV School 4.



Gong Yoo participou da série The 1st Shop of Coffee Prince (foto: Reprodução/The 1st Shop of Coffee Prince)

De 2001 a 2006, entre vários trabalhos para a TV, Yoo conseguiu seu primeiro papel principal na série Biscuit Teacher and Star Candy e através de uma outra grande produção sul-coreana, The 1st Shop of Coffee Prince , alcançou o estrelato. Simultaneamente, sua carreira no cinema ia se desenrolando de maneira mais gradativa.

Serviço militar obrigatório



Mesmo com a carreira na TV lhe tornando muito conhecido nacionalmente, Gong Yoo não conseguiu escapar do serviço militar, que é obrigatório na Coreia do Sul. Ao todo, o 'vendedor' de Round 6 passou quase dois anos de serviço ativo, entre janeiro de 2008 e dezembro de 2009, até voltar ao seu cotidiano de estrela, como se nada tivesse acontecido.

A ascensão no cinema



Em 2016, Gong deu outro salto na carreira através das telonas. No mesmo ano, o ator estrelou três filmes. O drama A Man and a Woman, o suspense Train to Busan, que atingiu 11 milhões de espectadores em seu país e The Age of Shadows , que bateu seis milhões de entradas com apenas duas semanas em cartaz.

Gong Yoo no filme A Man and A Woman, de 2016 (foto: Divulgação/Showbox)

O galã Gong Yoo está solteiro?



O ator caiu nas graças do público e se tornou símbolo de beleza. Com 1,84 m, 74 quilos e um sorriso de garoto, muitos ficaram impressionados ao descobrirem que o bonitão já passou dos 40. Apesar de não comentar muito sobre sua vida privada, as notícias que chegam da Coreia do Sul são de que Yoo tem um passado movimentado quando o tem é relacionamentos.







Em um documentário feito pela MBC, Yoo foi perguntado se casaria algum dia. A resposta foi bem-humorada. "Não é que eu não vou me casar… Hum… É mais que eu perdi o tempo de me casar (risos)" . Existem alguns boatos de que ele se envolveu com algumas atrizes sul-coreanas, como Jung Yoo Mi . Na época, as assessorias dos dois vieram a público desmentir que os amigos, que já trabalharam juntos, não são um casal.

Gong Yoo com a atriz Jung Yoo Mi (foto: Reprodução/Twitter)