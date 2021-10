MC Melody diz que foi assaltada após show, mas foi estratégia de marketing

FP Felipe Pereira - Especial par ao Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Instagram MC Melody))

Uma publicação no Instagram da cantora MC Melody dizendo que havia sido assaltada, feita horas depois de uma apresentação dela em um bar de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nesse domingo (10/10), gerou uma onda de comentários sobre o que realmente aconteceu com a cantora.

Na postagem no feed, a cantora de 14 anos está às margens de uma rodovia, que parece ser a BR-116, próximo ao município mineiro, com a legenda dizendo que havia sido assaltada. Porém, alguns comentários de outros artistas já colocavam em dúvida esse anúncio. "Pelo menos não levou seu celular", postou Lucas Rangel, um youtuber.



Minutos depois, um story foi publicado pela mesma plataforma, com a garota correndo, gritando e chorando.

Por horas, moradores da cidade ficaram em dúvida sobre o que realmente havia acontecido, já que a cantora havia publicado também outros stories no evento realizado pelo bar da cidade. Além de fazer propaganda para uma marca, também estava se divertindo com amigos.



Dezenas de pessoas entraram em contato com veículos de imprensa, nas próprias redes sociais da cantora, tentando obter mais informações sobre o que havia (supostamente) acontecido.





Suposto assalto é desmentido





Às 21h deste domingo (10/10), uma nova publicação colocou fim ao mistério - e desagradou fãs. Nada passava de uma estratégia de marketing para o lançamento de uma nova música, chamada "Assalto Perigoso".

O próprio youtuber Lucas Rangel publicou outra mensagem, na sequência: "amei que o ladrão ainda topou filmar!", ironizando a postagem.

O número de seguidores da jovem cantora saltou em mais de 100 mil pessoas, desde que o suposto "assalto" foi publicado.



A reportagem consultou fontes na Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Civil, que relataram não ter recebido nenhum chamado de roubo na região da BR-116.



Após a "revelação" de que tudo não passava de uma estratégia de marketing, moradores começaram a reclamar sobre a "falta de tato" da cantora ao associar um crime logo após uma apresentação na cidade e exigem um pedido de desculpas da cantora.



A reportagem ainda não conseguiu contato com a assessoria da cantora, mas, assim que houver uma resposta, o texto será atualizado.