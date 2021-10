João Guilherme fala sobre beijos em Duda Reis: 'Amizade colorida'

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram)

O ator João Guilherme foi apontado como novo affair da modelo Duda Reis e confirmou em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, no youtube . O artista participou de um bate-papo com o apresentador e fez algumas revelações da sua vida amorosa.

Mazzafera questionou o artista sobre os rumores de um romance entre os famosos. "Saiu em páginas de fofoca que você e a Duda ficaram novamente, o que está rolando entre vocês?", perguntou.

Em resposta, João confirmou os boatos e explicou: "Nada de mais. Está rolando que a gente ficou duas vezes. Eu falei com ela: 'você sabe que essa parada é amizade colorida, né?' A gente é amigo e a gente se beija, se gosta, mas é amizade. Ela falou: 'faz sentido'".

Recentemente, Duda e João foram vistos em clima de romance , na última terça-feira (05/10), durante apresentação da cantora Ludmilla na Vitrinni Loung, uma balada carioca com filial recém-inaugurada em São Paulo.

Os vídeos dos dois juntos foram compartilhados pelo perfil no instagram Gossip do dia . Já nos stories do dono da festa, Biel Maciel, os dois apareceram bebendo tequila lado a lado.

João Guilherme com a Duda Reis. Ele só pega mulher bonita. ???? pic.twitter.com/gebaUKQL5Z — Adriana (@drylopescomenta) October 6, 2021

Essa não foi a primeira vez que eles foram vistos juntos. Em setembro deste ano, quando haviam terminado seus respectivos relacionamentos com Bruno Rudge e Jade Picon, os dois foram flagrados em clima de romance em outra boate da capital paulista. Na última semana, porém, Duda Reis usou o instagram para contar que não pretende iniciar um novo relacionamento tão cedo. A atriz usou a caixa de perguntas para interagir com os fãs e afirmou estar solteira e focada na carreira.

No twitter , os internautas não hesitaram em comentar sobre o affair dos famosos.

aí gente eu não sei vocês, mas eu estou shippando muito a duda reis com o joão guilherme ???? pic.twitter.com/uvqBhKDTpt — tvdxuniverso (@tvdxuniverso) October 6, 2021