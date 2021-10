Porchat conta que entraria em 'Round 6' por prêmio de R$ 208 milhões

VO Victória Olímpio

(crédito: Fabio Porchat/Divulgação)

O ator Fábio Porchat surpreendeu os internautas nas redes sociais após contar que aceitaria um convite para disputar o jogo narrado em Round 6, série de sucesso da Netflix, que tem prêmio final na trama ficcional de R$ 208 milhões.

Criada pelo coreano Hwang Dong-hyuk, a série mostra personagens desesperados e sem dinheiro que competem pela bolada. No Twitter, o apresentador Marcos Mion questionou os seguidores se teriam coragem de participar.

"Eu li no Twitter da Netflix que o prêmio em reais do Round 6 é de R$ 208 milhões. Você iria?", escreveu. Em resposta, o humorista afirmou que teria coragem de participar e brincou dizendo que já havia feito coisas piores por menos dinheiro: "Já fiz tanta coisa por menos, meu amigo...".

Já fiz tanta coisa por menos, meu amigo... — Fabio Porchat (@FabioPorchat) October 5, 2021

A série coreana se tornou a número um do momento na maioria dos países onde o serviço funciona. Apesar da competição ser com brincadeiras de criança (como "cabo-de-guerra" e uma mistura de "estátua" com "pega-pega"), a disputa é violenta e os participantes competem até a morte.