Podcast Querido cinéfilo discute halloween em programa de outubro

JC Júlia Cândido

(crédito: Gabriel Pinheiro)

Criado em 2018 pelo crítico de cinema Gabriel Pinheiro, o podcast Querido cinéfilo traz como foco no mês de outubro a temática de halloween, falando sobre filmes de terror famosos e personagens serial killers retratados nos clássicos do gênero. Criado por André Germano, Fernando Cazelli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende, o programa é um espaço para debater os temas, simbologias, sinopses e opiniões sobre o enredo dos filmes e sobre os personagens. Lançado no dia 1º de outubro, o primeiro episódio tem como tema o vilão Michael Myres, da franquia de filmes Halloween (John Carpenter).

“A gente gosta muito mesmo do Halloween, e achamos que outubro é um mês mágico, e, pra completar, amamos filmes de terror, o que foi crucial para que a gente abordasse temas como, por exemplo, os serial killers de filmes famosos de terror, como Jason, Ghost Face, Michael Myres e tal… A franquia de filmes Halloween, por exemplo, tem 11 filmes, e tivemos que falar sobre todos eles, é muito assunto”, disse Gabriel Pinheiro, editor, idealizador e criador do projeto. No mês de outubro, todos os episódios serão voltados para os serial killers de tradicionais filmes de terror, partindo da temática Halloween para trabalhar o conteúdo do mês.

O podcast conta com cinco integrantes que, à distância, produzem o conteúdo para o site. Gabriel conta que todos decidem e trabalham em equipe para decidir o que irá ao ar. Os assuntos são escolhidos a dedo por eles mesmos: “a gente escolhe temas e, a partir daí, vamos escolhendo quais filmes se encaixam melhor, porque é muito difícil escolher um filme e falar sobre ele em um podcast só, então é muito do nosso gosto mesmo o que abordamos”, relata Pinheiro.

Querido cinéfilo é resultado de um projeto de faculdade que Gabriel Pinheiro produziu em 2018. A ideia inicial era criar um blog. Devido à grande demanda por conteúdo nos streamings de áudio no começo da pandemia, Gabriel criou um grupo no Facebook para realizar uma espécie de processo seletivo. Ele entrevistou os candidatos e escolheu aqueles que são, até hoje, seus parceiros de trabalho e amigos.