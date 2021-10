Novo álbum de Adele falará sobre a vida após o divórcio; veja a data de lançamento

PG Pedro Grigori

Após mais de cinco anos de espera, finalmente temos uma data para o lançamento do novo disco de Adele. A cantora britânica usou as redes sociais para anunciar capa, título e a data do 30, quarto álbum de estúdio da artista. O trabalho chegará às lojas e aos serviços de streaming no dia 19 de novembro de 2021.

Mas os admiradores da cantora vão experimentar o primeiro gostinho do disco ainda nesta semana. Easy On Me, carro chefe do álbum, será lançado nesta quinta-feira (14/10), às 20h. Adele divulgou vídeo com a prévia da música, que parece ser mais uma daquelas baladas no piano que fizeram a cantora ganhar o título de rainha dos corações partidos.

Junto com o anúncio do álbum, Adele divulgou uma carta aberta aos fãs, onde conta um pouco do processo criativo do disco. Em abril de 2019, Adele e o empresário Simon Koneck anunciaram o fim do casamento de três anos. O divórcio será um dos temas principais do álbum.

“Estou pronta para finalmente lançar este álbum. Ele foi meu amigo de verdade durante o período mais turbulento da minha vida. Quando estava escrevendo, foi meu amigo que veio com uma garrafa de vinho e uma comida para me animar. Meu sábio amigo que sempre dava os melhores conselhos”, escreveu a cantora.







“Ele (o disco) vinha ver como eu estava mesmo que eu tivesse parado de ver como eles estavam, porque eu estava tão consumida por minha própria dor. Eu reconstruí meticulosamente minha casa e meu coração desde então, e este álbum narra isso. Lar é onde o coração está”, completou Adele.



Maior artista dos anos 2000



Com apenas três álbuns de estúdio lançados até o momento, Adele já construiu uma das carreiras mais surpreendentes da indústria musical. A britânica é a artista que mais vendeu discos nos anos 2000, com mais de 60 milhões de cópias comercializada.



O álbum 21, de 2011, é o mais vendido da última década, com cerca de 30 milhões de cópias, e lançou a cantora ao estrelato mundial com hits como Rolling In The Deep, Someone Like You e Set Fire to the Rain. Com o trabalho, Adele recebeu o Grammy de Álbum do Ano, principal categoria da premiação.



O sucessor veio em 2015, o 25. O álbum vendeu mais de 3 milhões de cópias em apenas uma semana, quebrando o recorde de maior lançamento de todos os tempos, de acordo com o United World Chart. O disco repetiu o feito do antecessor, e recebeu o Grammy de Álbum do Ano.