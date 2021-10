Após muita expectativa, Adele revela nome, teaser e data do próximo single

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter/@Adele)

Se tem uma cantora que sabe deixar os fãs na expectativa é a britânica Adele. E nesta semana, a artista voltou com tudo para deixar o mundo cheio de perguntas. Ainda no domingo (3/10), vários outdoors surgiram mundo afora só com o número “30”, e quem chutou ser um easter egg da cantora acertou na mosca.



Nesta terça-feira (5/10) — finalmente —, Adele divulgou nas redes sociais o nome, o teaser e a data de lançamento do primeiro single da era 30. Embalada por um piano característico das “sofrências” da cantora, Easy on me será lançada no próximo dia 15 de outubro.

Assista o teaser:

Histórico de números

O último álbum da cantora britânica, o 25, foi lançado há quase seis anos. Desde então, Adele entrou em turnê, ganhou mais um Grammy de Álbum do Ano, se divorciou do empresário Simon Konecki e perdeu mais de 40 quilos. E a expectativa é que todas essas mudanças sejam contadas no quarto álbum de estúdio da cantora.

Adele já lançou três álbuns: 19, 21 e 25 — nomeados em relação à idade que a cantora tinha no começo das gravações.