Coldplay é confirmado no Palco Mundo do Rock in Rio 2022

VO Victória Olímpio

(crédito: JOHN MARSHALL/AFP)

A banda Codplay foi anunciada como atração do Rock in Rio 2022. Eles se apresentarão em 10 de setembro como atração principal do Palco Mundo. "A espera acabou: Coldplay está confirmadíssimo como headliner do Palco Mundo no dia 10/9", escreveu o festival nas redes sociais.

"Ano que vem espero todo mundo lotando o gramado, naquela energia inexplicável, cantando todos os hits da história junto com Chris Martin. Até lá, dá tempo de ouvir Music of the spheres inteiro".

O Coldplay volta ao festival após show em 2011. O Rock in Rio está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.

A venda do Rock in Rio Card começou em 21 de setembro. O cartão equivale a um ingresso antecipado e dá chance ao comprador de escolher em qual data pretende usá-lo antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público em geral.