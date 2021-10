A Fazenda: Dayane e Aline se beijam durante prova; modelo é a nova fazendeira

RN Ronayre Nunes

Vista como alvo por grande parte da sede do reality A Fazenda 13, a modelo Dayane Mello ganhou mais uma semana no reality ao vencer a prova do fazendeiro da madrugada desta quinta-feira (14/10). Com o resultado, Aline, Victor e Gui Araújo estão na berlinda.



A prova misturou habilidade e um pouco de sorte. Na primeira fase, contra obstáculos, os participantes tinham de pegar “prêmios” que contavam pontos. Na fase final, Victor e Aline tinham de girar um painel e “doar” prêmios aos colegas. No final, Day somou o maior valor.

Day e Aline se doaram a maior parte dos pontos, as duas tem uma espécie de "affair" no programa. Durante a prova, inclusive, as duas trocaram um beijo. Isso ocorreu antes do último bloco da prova, enquanto a apresentadora Adriane Galisteu chamada o intervalo comercial.

Nas redes, o beijo ganhou a aprovação dos internautas:

Vale lembrar que Gui Araújo estava vetado da prova pela própria Day.

A votação da última terça-feira (12/10) colocou Gui pelo voto de Rico (o então fazendeiro), Aline pela casa — que puxou Victor — e Day pelo resta um.