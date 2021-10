Sabrina Sato conta que já participou de show erótico na Tailândia

VO Victória Olímpio

(crédito: Sabrina Sato/Instagram/Reprodução)

Sabrina Sato contou histórias surpreendentes de experiências inusitadas que teve ao assistir, e até mesmo participar, de shows eróticos no exterior. Durante participação ao programa Que história é essa Porchat?, a apresentadora da Record TV divertiu os internautas ao falar sobre o assunto.

Segundo ela, a primeira experiência ocorreu durante viagem a Amsterdã, na Holanda, quando ela e os amigos decidiram visitar um ping pong show, um espetáculo em que artistas arremessam e manipulam alguns objetos utilizando os órgãos genitais.

Na ocasião, uma das artistas, que cortava banana com a vagina, reconheceu a apresentadora na plateia: "Ela foi buscar um voluntário para comer banana e gritou: 'Sabrina Sato!' E eu: 'não, sou a Dani Suzuki! Sou prima da Sabrina Sato, não são não!' Como eu falava português e ela também, consegui falar que estava de boa e agradecer o convite. Depois que terminou o show, tirei foto com ela...", contou rindo.



Sabrina contou que no entanto, a experiência mais excêntrica que teve ocorreu algum tempo depois, em viagem de férias a Tailândia. A artista compareceu a um show similar: "De repente, vem um carinha pequenininho [no palco], virou para a gente e começou a metralhar bolinhas [em direção à plateia], com o 'furico'. Comecei a fazer tanto escândalo nessa hora, com as bolinhas vindo em mim, que a mulher no palco me puxou".

"Subi no palco, comecei a ouvir tambores e me empolguei, comecei [a sambar]... Quando olhei para o lado, eram uns 'batucões' gigantes batendo no negócio [tambor]", acrescentou explicando que os músicos tocavam os instrumentos com o pênis.

"O tambor era tocado por pir*c*s?", surpreendeu-se Porchat. "Continuei sambando, fingindo naturalidade", confirmou Sabrina. O apresentador voltou a questionar: "E eram pir*c*s eretas?". "Pareciam uma tora mesmo! Um 'negoção'! Teve uma hora que eles me fizeram bater lá no 'tambor'", finalizou Sabrina rindo da situação.