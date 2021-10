Roger Waters se casa pela quinta vez, aos 78 anos: "Estou muito feliz"

VO Victória Olímpio

(crédito: Roger Waters/Instagram/Reprodução)

Aos 78 anos, o cantor e compositor inglês Roger Waters anunciou que se casou, pela quinta vez. Nas redes sociais, o artista publicou fotos da cerimônia de união, ao lado da esposa, Kamilah Chavis: "Estou muito feliz", escreveu na legenda da foto.

A cerimônia ocorreu em uma das propriedades do Waters, em Bridgehampton, em Nova York. Dr acordo com informações do jornal Daily Mail, o cantor comprou a propriedade em 2010, por cerca de US$ 16,2 milhões.



Ainda segundo o jornal, Waters contou que conheceu Chavis, em 2018, durante uma das turnês. Na ocasião, ela trabalhava com transportes e dirigia o carro que levava o artista e o deixava no hotel após os shows. A primeira foto oficial dos dois juntos foi em 2019 durante o Festival de Veneza.

O artista já foi casado com Judy Trim (entre 1969 e 1975), Lady Carolyne Christie (de 1974 até 1992), Priscilla Phillips (com quem ficou de 1993 a 2001) e Laurie Durning, de quem se separou em 2015. Os dois estavam juntos desde 2004 e se casaram em 2012.